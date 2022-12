Tras fracaso en el Mundial de Qatar, México dice adiós a su técnico y Juan Carlos Osorio se ofrece como candidato

La selección mexicana de fútbol puso fin a su historia en el Mundial de Qatar 2022, con una pálida victoria ante Arabia Saudita, que no le bastó para hacerse con el segundo lugar del grupo C. Con la derrota de Polonia ante Argentina, los manitos necesitaban ganarle a su similar árabe por una diferencia de más de dos goles, algo que no ocurrió y que los dejó afuera de la cita orbital.

En un duelo vibrante, México se llevó los tres puntos con un marcador de 2-1. Por momentos, los centroamericanos necesitaron de un gol suyo o de Argentina en el otro duelo para instalarse en los octavos de final. Sin embargo, esto no sucedió y por el contrario, terminaron encajando un gol sobre los últimos minutos, despidiéndose de toda posibilidad en un Mundial malo para ellos.

Kevin Alvarez de México reacciona después del partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial entre Arabia Saudita y México, en el estadio Lusail en Lusail, Qatar, miércoles 30 de noviembre de 2022. - Foto: AP

Después de esto, en rueda de prensa, el técnico argentino, Gerardo Martino, dijo adiós a su puesto como seleccionador, donde fue muy criticado por hinchas y periodistas de ese país.

“Es un rotundo fracaso y soy el máximo responsable”, señaló Martino tras el duelo con Arabia. “No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, agregó poniendo fin a su historia con México.

Por último, Martino enfatizó en los errores que se cometieron en este Mundial y lo que lo llevó al fracaso. “Podría decir que no haber sostenido el ritmo y la forma de partido del primer tiempo de Polonia durante el segundo. Fuimos superiores al rival y no lo pudimos sostener. A lo mejor necesitaba una modificación. Lo otro que se me ocurre es que a lo mejor ante Argentina, estando 0-0, podíamos haber cambiado el sistema táctico y haber jugado el segundo tiempo con nuestras formas habituales”.

Calienta Osorio

Durante estos días de desarrollo del Mundial de Qatar, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio ha sido un invitado de lujo de la cadena ESPN México, y donde ha dado sus opiniones sobre el rendimiento del seleccionado tricolor que dirigió en su momento y que llevó al Mundial de Rusia 2018.

Luego del partido con Arabia Saudita, el estratega cafetero fue abordado por los otros panelistas que le plantearon un caso hipotético en el que la Federación Mexicana de Fútbol pidiera su regreso. Ante ello, al colombiano le cuestionaron si aceptaría volver.

Osorio no escatimó y aseguró que volvería sin ningún problema. “Si, yo creo que México es una nación futbolera, y la selección es una gran nación para dirigir”, dijo el colombiano.

Osorio dejó gratos recuerdos en México después de su paso por el banquillo. Además de lograr un batacazo monumental en el pasado Mundial donde venció a la Alemania campeona, Osorio se fue con una estadísticas de miedo que respaldan el amor de los hinchas mexicanos a su proceso.

En un total de 52 partidos dirigidos con México, el colombiano ganó un total de 33, empató 9 y perdió solo 10 juegos desde que tomó el mando en 2015. Esto dejó un rendimiento de casi el 70%, data alta para el colombiano.

SAMARA, RUSSIA - JULY 02: Head coach of Mexico Juan Carlos Osorio reacts during the 2018 FIFA World Cup Russia Round of 16 match between Brazil and Mexico at Samara Arena on July 2, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Quality Sport Images/Getty Images) - Foto: Getty Images

Por lo pronto, Osorio se encuentra como entrenador libre para escuchar ofertas. Cabe recordar que hace algunos días, el colombiano también confesó que le gustaría dirigir en Argentina.