El conmovedor llanto de los jugadores de Arabia Saudita; selección que sorprendió al mundo entero con sus actuaciones en Qatar 2022

Este miércoles, en una jornada más que vibrante, las acciones del grupo C se definieron con sus dos clasificados a la ronda de octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Argentina, Polonia, Arabia Saudita y México, buscaban el anhelado tiquete para medirse en la siguiente instancia con Francia (primera del grupo D) y Australia (segunda).

Aunque el duelo que se robaba las miradas del planeta era el de Argentina con Polonia, el segundo enfrentamiento entre México y Arabia dejó gratas sensaciones entre los espectadores que sufrieron hasta el último instante.

Un vibrante 2-1 a favor de la selección dirigida por Gerardo Martino, puso a sufrir a los asiáticos que a pesar de haber dado uno de los batacazos más significativos del Mundial ante Argentina, dijo adiós a la cita orbital.

Y es que los pupilos de Hervé Renard necesitaban una victoria ante los manitos para hacerse con el boleto de octavos. Sin embargo, como ocurrió en el juego de la segunda jornada, la mala definición hizo mella para ceder tres puntos vitales.

Orbelin Pineda de México hace un intento de anotar junto al Sultán Al-Ghanam de Arabia Saudita y al portero de Arabia Saudita Mohammed Al-Owais durante el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial entre Arabia Saudita y México, en el estadio Lusail en Lusail, Qatar, miércoles, noviembre. 30, 2022. - Foto: AP

La victoria de México dejó sin posibilidad alguna a los árabes que fueron la gran sensación de este Mundial. Además de su vistoso fútbol en los tres duelos del grupo C, sus hinchas también se llevaron el show en tribunas y calles de Qatar.

Dicha derrota significó mucho para algunos jugadores, como Salem Al Dawsari, autor de uno de los goles más lindos del Mundial. Tras el duelo con México, al 10 de Arabia se le pudo ver realmente golpeado por la caída y con lágrimas en sus ojos se despidió de la cita orbital.

La imagen le dio la vuelta al mundo entero, pues el futbolista se proyectaba como una de las gratas figuras del torneo, incluso llevándose elogios de figuras de alto calibre.

Salem Al-Dawsari entre lágrimas tras la eliminación. - Foto: REUTERS

Palabras de Renard

“Intenté animar a mis jugadores en la medida de lo posible, la verdad es que esta noche me costaba hasta respirar con la intensidad de México. No puedes animar cuando no puedes mantener la posesión por la presión, por la alta intensidad de los duelos”, señaló el técnico en rueda de prensa.

“Tenemos que estar a un alto nivel físico, en el mundo del fútbol si no estás listo para jugar te vas a casa”, añadió.

Tras un asedio en la primera mitad, el Tri rompió a marcar en la segunda parte, con tantos de Henry Martín (47) y Luis Chávez (53), de libre directo. Insuficiente para clasificar en un partido que finalizó con el gol de Al-Dawsari (90+5).

👉 ASÍ TERMINÓ EL GRUPO C



⚽️ A pesar de la derrota en la primera fecha, Argentina logró terminar como líder y Polonia clasificó segundo.



❌ México y Arabia, eliminados de #CatarEnDIRECTV. pic.twitter.com/5qtVZaSmWw — DSports (@DSports) November 30, 2022

“Si tengo que resumir el partido, le daría las gracias a nuestro portero, la diferencia pudo ser mayor. Pero en el torneo dimos lo mejor, no podemos olvidar lo que hicimos juntos. Estoy orgulloso”, añadió sobre un equipo saudí que arrancó venciendo 2-1 a Argentina aunque luego sumó dos derrotas.

“En nuestro grupo, teníamos tres equipos muy buenos, es siempre difícil clasificarse a octavos. En la historia del fútbol saudí solo se ha logrado una vez, hace mucho, en 1994. Antes de este partido soñábamos con hacerlo de nuevo, pero no lo merecimos”, concluyó con franqueza.