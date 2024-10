Marcelo Gallardo le habló claro a Miguel Ángel Borja por su presente en River

A la más reciente doble fecha de eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, Borja no fue convocado. Néstor Lorenzo no lo tuvo en cuenta para enfrentar a Perú y Argentina .

Para la siguiente doble jornada de las clasificatorias, hasta el momento, no se conoce la lista de jugadores llamados por el director técnico argentino. La Selección Colombia se verá las caras con las escuadras de Bolivia en El Alto y con la de Chile en el Metropolitano de Barranquilla.

Hay expectativa por el llamado o no de Miguel Ángel Borja. Por ahora, el centro delantero se mantiene enfocado en su presente con River Plate, que es entrenado por Marcelo Gallardo. Recientemente, este equipo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América .

En el duelo de vuelta de la clasificación a semifinales Miguel Ángel Borja fue titular, así como contra Talleres de Córdoba por la liga argentina. Este duelo lo perdió River Plate por la mínima diferencia y el colombiano tuvo múltiples opciones de gol que no terminaron de la mejor manera .

“Cuando el goleador no hace goles no lo vas a ver contento, sobre todo cuando tiene situaciones. Pero ya va a volver a hacer goles. Antes, todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando. Tiene que estar tranquilo, porque si entra en una desesperación puede ser peor”, manifestó el técnico.