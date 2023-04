Melissa Martínez tiene una insólita explicación del fracaso de James Rodríguez en Grecia: “los calvos”

La reconocida periodista deportiva dijo en un programa radial que no confiaba en quienes no cuidaban su cabello.

Un jueves 13 de abril de 2023 James Rodríguez volvió a ser noticia, lastimosamente, no una grata para el fútbol colombiano y su actualidad deportiva. Todo lo contrario, en esta oportunidad desde Olympiacos de Grecia llegó en las primeras horas del día una novedad triste del colombiano.

Según lo informó el mismo club, de común acuerdo decidieron: “terminar su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia ‘rojiblanca’. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro”. Inesperada noticia que tiene un trasfondo bastante grande, mismo que se ha conocido con el pasar de las horas.

James, tras la salida del español Míchel, empezó a ser un dolor de cabeza para el club griego. - Foto: Fotograma, 09:48 Volos NFC - Olympiacos behind the scenes! youtube/OlympiacosTV

El futbolista, en una publicación en redes sociales, escribió sobre el tema: “Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré un miembro y bienvenido en la familia del Olympiacos y el gran puerto de El Pireo. Le deseo lo mejor al Olympiacos y mucho éxito en el futuro”.

Lo enrarecida que fue la salida anticipada de James de Grecia, tenía detrás razones de peso que fueron conocidas por el pasar de las horas. Cabe recordar que en el partido ante Panathinaikos, el colombiano solo jugó los primeros 45 minutos. En principio, se especuló que fue por una lesión, pero resulta que fue por decisión del director técnico interino del Olympiacos, José Anigo.

James, lejos de tomar con humildad la sustitución, enfureció en el camerino; eso fue lo que publicó el medio de comunicación ‘To10′ de Grecia y uno de sus periodistas, Nikos Kotsis, en su cuenta en Twitter. La escena, sin exagerar, fue de telenovela mexicana.

“Cuando el técnico francés decidió sustituirlo en el descanso, con el Panathinaikos ganando 2-0, James reaccionó de una forma que no cuadra ni con su nombre, ni con su entrenador y compañeros, ni con su contrato, pero sobre todo con la camiseta que viste”, informó el rotativo.

James Rodríguez dejó algunos números positivos en su estadía por Grecia. - Foto: Captura de pantalla: Twitter @olympiacosfc

Pero lo peor fue lo que ocurrió un día después, cuando Anigo, que en realidad es el director deportivo del club, solo que está reemplazando como entrenador a Míchel González, le pidió a James Rodríguez respeto con el equipo.

“Tú eres James Rodríguez. Tienes que dar ejemplo con tu imagen en el campo, pero también con tu comportamiento. Quiero que salgas al campo y pidas disculpas a tus compañeros”, le pidió el DT el lunes, antes de que el colombiano se integrara a los entrenamientos.

El cucuteño, lejos de seguir las órdenes de su DT, abandonó el lugar donde el Pireo entrena, demostrando su irrespeto por la figura de autoridad en el plantel.

“Tomó su bolso y se fue de Rentis. ¿Por qué? Porque todavía no podía aceptar que hubo un cambio en el descanso. Pero James ni siquiera se detuvo ahí. Mostrando claramente su falta de respeto hacia el Olympiacos, tampoco se presentó en Rentis al día siguiente. Confirmando que no podía haber nada más que un divorcio entre las dos partes”, agregó To10 .

James Rodríguez, Olympiacos - Foto: Olympiacos

Conociéndose dicha información en el país, el tema de James ha sido tema de conversación en los diferentes programas deportivos del día. Tanto en televisión como en radio, se le ha dado un espacio extenso para saber qué piensan los comunicadores del tema y sorpresivamente, en la emisión de El VBar de Caracol Radio, Melissa Martínez salió con un comentario viral.

“Yo desconfío de los calvos, porque si alguien no es capaz de cuidar algo tan sagrado como el cabello, no va a cuidar más nada”, dijo la comunicadora, haciendo referencia al parecer, sobre que la calvicie de los técnicos Zinedine Zidane, Rafa Benítez y Anigo, no iba bien con la carrera de James Rodríguez.