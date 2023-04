Filtran el destino de James Rodríguez tras su temporada en Olympiacos; ya hay fecha, el 1 de junio

James Rodríguez pasó del amor al odio en el Olympiacos, club en el que pareció renacer tras dos temporadas para el olvido en Everton y Al-Rayyan. Este 12 de abril, se filtró que el volante creativo de 31 años no continuará en el equipo la próxima temporada.

El colombiano, que fue recibido como un héroe en el club más grande del balompié griego, hoy parece un enemigo para la prensa deportiva y un sector de la hincha del Pireo. La razón, su rendimiento fue de más a menos, a tal punto que consideran que es poco lo que aporta.

El primer semestre de James Rodríguez en Olympiacos quizá fue el mejor, dado que se reportó con cinco goles, el último de ellos el pasado 17 de octubre, en la derrota 1-2 ante el PAOK. Desde ese entonces, su paso por el equipo ha estado marcado por la irregularidad.

Entre febrero y marzo, el cucuteño tuvo poco más de 30 días de inactividad, por cuenta de una molestia muscular.

James Rodríguez suma cinco goles en Olympiacos. - Foto: Foto: Twitter - Olympiacos

James Rodríguez volvió a las canchas con Olympiacos el 19 de marzo, en la victoria 3-0 sobre el Volos NFC, y fue inicialista el 24 de marzo con la Selección Colombia, en el partido amistoso contra Corea del Sur, en el que marcó un gol.

Pero luego, en el partido del 28 de marzo, de la Tricolor ante el combinado de Japón, no tuvo acción. Se resintió de su molestia física, hecho que lamentó la prensa griega.

Tras su nueva lesión, James volvió a ser titular con Olympiacos el 9 de abril, en la derrota 0-2 ante el Panathinaikos, pero llamó la atención que en ese partido apenas jugó los primeros 45 minutos, luego fue sustituido.

Las lesiones le han impedido a James Rodríguez brillar en Olympiacos en la Selección Colombian. - Foto: Foto de la Federación Colombiana de Fútbol

Para el partido de este 12 de abril, por la Copa de Grecia, ante AEK Atenas, James Rodríguez no fue convocado, hecho que suscitó dos versiones en la prensa deportiva: que recayó en su lesión o que sencillamente el equipo se cansó de él.

En ese contexto, el periodista colombiano Felipe Sierra, que siempre está al tanto del mercado de fichajes, en especial cuando se trata de jugadores cafeteros, filtró lo que pasará con el talentoso ‘10′ a partir de mitad de año.

“James Rodríguez (31) no continuará en Olympiacos. A pesar de los esfuerzos para ejercer la opción de extender su vínculo, finalmente no se llegó a un acuerdo. La decisión en este momento es que el colombiano salga libre el 1 de julio”, informó.

🚨 EXCL. James Rodríguez (31) no continuará en #Olympiacos. A pesar de los esfuerzos para ejercen la opción de extender su vínculo, finalmente no se llegó a un acuerdo. Info junto a @YanniRamone 🇨🇴❌



👀 La decisión en este momento es que el colombiano salga libre el 1 de julio pic.twitter.com/Ma9MNA7abQ — Pipe Sierra (@PSierraR) April 12, 2023

La prensa se aburrió de James Rodríguez

En el panorama colombiano, quien lamentó la nueva caída de James Rodríguez fue el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, que el pasado 11 de abril comentó: “Esto es de ser realista… Todo lo que he dicho de James, ustedes no lo han querido oír y no les interesa oírlas, lo que no quiere decir que no sea cierto. Desde hace mucho vengo diciendo que el declive es absoluto y lamentablemente, para él y el fútbol colombiano hay un gran desperdicio de su calidad técnica”.

Vélez le reconoce que está teniendo minutos en Olympiacos - Foto: SEMANA // Olympiacos

“Desde que dejó el Real Madrid, ganando Champions sin jugar un solo minuto en los partidos importantes, empezó el degradé… Posteriormente, llegó lo de Catar y ahora lo de Grecia. Lo han llevado en andas para que se mantenga vigente en temas de Selección Colombia, pero él ya no está en condiciones de competir en un fútbol de élite, así eso sea muy doloroso para los Jameslovers”, agregó.

En cuanto a la prensa griega, el portal Nova Sports publicó: “James Rodríguez no es el jugador que ‘volvió a enamorarse del fútbol’ gracias al Olympiacos. El colombiano lleva varios meses ofreciendo muy poco y como hemos señalado recientemente, más bien está frenando el ritmo de desarrollo del equipo que acelerándolo”.