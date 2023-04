“No te pelees más con James”, el pedido que le hacían los hijos de Freddy Rincón a su papá

Amante de la salsa de Tito Rojas, con sueños como trabajar en la Selección Colombia, comentarista deportivo y que su voz se escuchara en el mundo. “Mi papá era siempre salsero. Era su otra pasión”, dijo Sebastián Rincón en Win Sports sobre su padre, el exdeportista Freddy Rincón.

El miércoles 13 de abril de 2022, la Clínica Imbanaco de Cali confirmó que el ‘coloso de Buenaventura’ había fallecido tras sufrir un fuerte accidente de tránsito. El exfutbolista de la Selección Colombia había salido dos días antes, alrededor de las 11:30 p. m., en la camioneta en la que se movilizaba, la cual terminó chocándose con un bus de transporte público en la capital del Valle.

Sebastián Rincón, hijo de Freddy Rincón. - Foto: Alcaldía de Cali.

El golpe le generó un trauma craneoencefálico tan grave que no pudo recuperarse. Rincón, de 55 años y quien fuera capitán de la Selección de Colombia, permaneció en grave estado de salud e incluso estuvo con soporte mecánico.

“Pese a todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido″, escribió el 13 de abril de 2022 la clínica en un comunicado en Twitter.

Sebastián y Freddy Stiven Rincón, los hijos del primer jugador colombiano en el Real Madrid, contaron anécdotas con su ser querido y cómo hacen para sobrellevar la ausencia de su papá. “A veces me hago a la idea de que estamos peleados, pero cumplo la promesa de seguir adelante en mi carrera”, dijo Sebastián Rincón.

Así quedó la camioneta de Freddy Rincón tras el accidente de tránsito el pasado 11 de abril. El vehículo está bajo custodia de las autoridades, que buscan recopilar más pruebas. - Foto: AFp

El delantero del Panevėžys, Lituania, contó cómo vivían en casa la etapa de Freddy como comentarista en Win Sports. Era Freddy Stiven Rincón el que le ayudaba con la producción antes de ir al aire al coloso, y su hijo futbolista el que le daba consejos.

“Mi papá siempre quiso ser escuchado en Colombia. Era una persona con mucha experiencia. Fue un sueño cumplido llegar a los medios. Le decía: “no te pelees con James, deja de pelearte con James”, que era por lo que más lo criticaban. Él me decía que no peleaba con él por ego, sino que todo se diera una forma positiva de la Selección. Se sentía todavía como el capitán del equipo y yo no podía opinar más”, confesó Sebastián.

Este 13 de abril, se llevarán homenajes en el Cementerio Metropolitano Del Sur en la ciudad de Cali. “Habrá una misa, llevaremos serenata. Proyectaremos sus imágenes y tardeando con mi papá”, dijo Freddy Stiven Rincón.

Para Rincón, los jugadores de la Selección debieron imponerse ante las provocaciones de Neymar - Foto: AP // Captura de pantalla Win Sports

Freddy, inolvidable

“Ya un año de tu partida FREGUAR y te juro que siento como si fue ayer. Extraño todos los momentos que vivimos, tu sonrisa, tu forma de afrontar las adversidades. No hay un día que no te pienso y que daría lo que sea por solo tenerte un día conmigo. TE AMO Mi Ángel del cielo”, escribió Sebastián Rincón en su Twitter,

con un video de fotos y momentos junto a su papá.

“𝐅𝐫𝐞𝐝𝐝𝐲 𝐑𝐢𝐧𝐜𝐨́𝐧, siempre en nuestros corazones”, lo recordó la Copa Mundial de la Fifa oficial.

La misma cuenta subió una entrevista con el exjugador hablando del golazo de aquel 19 de junio de 1990, en Milán, cuando el inolvidable de Buenaventura’ anotó el empate esperado 1-1 contra Alemania.

“Por todo lo que representó en Colombia, el momento del país que se estaba viviendo, es el gol más importante. Como le digo a todo el mundo, si lo hubiera hecho Pelé o Maradona unos cracks, pero como lo hizo Freddy me lo cuestionan”, dijo en entrevista con la Fifa.