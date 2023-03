Sebastián Rincón, hijo de Freddy Rincón, empieza a brillar en la liga de Lituania

Aunque el legado futbolístico de Freddy Rincón es muy difícil de igualar o superar, su familia trata de dejarlo en lo más alto.

La tarea desde el terreno de juego la tiene su hijo Sebastián Rincón, el segundo hijo de Freddy, que jugó en Portland Timbers, Tigre, Vitória Guimarães, Aldosivi, Barracas Central y actualmente en Panevėžys de Lituania.

Yugoslavia contra Colombia, muro defensivo colombiano (de izquierda a derecha) Freddy Rincón, Bernardo Redin, Leonel Álvarez, Carlos Valderrama y Gabriel Gómez 14 de junio de 1990 Copa Mundial de la FIFA.

Sebastián suma 76 minutos contra Banga en la primera fecha de la liga de Lituania. En ese juego, Sebastián marcó dos goles al minuto 43 y 71 en la victoria 4 a 0. Las otras dianas las anotaron Sarpong y Smith.

El 13 de abril de 2023 se cumple un año del fallecimiento del ‘Coloso’. Su hijo rindió homenaje con esos goles.

“Gloria a Dios por mi debut, la victoria y los dos goles. Para vos porque que sé que desde el cielo estás contento y me iluminas”, escribió Sebastián en su cuenta de Twitter.

Sebastián, de 29 años, celebró poniéndose de rodillas y con una imagen de su padre en la camiseta.

“Por más de que pasen los meses no me logro acostumbrar a no tener a mi padre, que ya va a cumplir un año de fallecido. Cuando estoy afuera, me hago la idea que estoy peleado con mi papá, porque teníamos tiempos que discutíamos y los dos éramos orgullosos, entonces pasaba tiempo sin hablar con él. A veces hago eso y me ayuda, pero no siempre sirve esa táctica”, dijo Sebastián a Blog Deportivo.

— SEBASTIAN RINCON (@SRincon14) March 5, 2023

Sebastián y Steven Rincón, los hermanos, estuvieron presentes y al frente de la muerte de su padre.

El futbolista contó por qué dejó las ligas de Sudamérica, que son de más competencia que la de Lituania.

“Gracias a Dios un debut soñado, muy contento por el presente y seguir construyendo eso. Yo estuve afortunadamente dos años en Argentina, pero por cosas extrafutbolísticas no tuve mucha continuidad y las opciones que tuve en el momento no me gustaban mucho en Sudamérica y sentí que era una oportunidad de volver a Europa. Es competitivo estar acá en el fútbol europeo y comenzar desde cero a agarrar confianza, ritmo y volver al nivel que tenía antes y a una liga más competitiva”, contó en Blog Deportivo.

Freddy posa con sus hijos en la más reciente celebración del cumpleaños de Sebastián.

El hijo futbolista de Freddy había marcado, en su paso por Tigre, doblete contra Racing en 2016 en el empate 3 a 3. Sebastián recordó ese partido con especial emoción porque fue la última vez que habló con su padre al respecto de los dobletes en su carrera.

“La última vez de un doblete fue contra Racing, estaba contento y siempre después de los partidos me llamaba para criticarme, era muy perfeccionista. Recuerdo ese partido contra Racing y quedé figura, y me llamó y me dijo que bien por los dos goles, pero en tal jugada encaraste para el otro lado. Pero es porque no tienes izquierda. Después de este partido esperaba esa llamada, obviamente es muy difícil, si bien estoy lejos. Siempre hablaba antes o después de los partidos, pero lo tomo como una motivación, se lo prometí a él para que se sintiera orgulloso”, indicó.