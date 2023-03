Once histórico de la Selección Colombia, por la inteligencia artificial, unió a generaciones

Durante los últimos años ha sido inevitable ver el avance de la tecnología en el día a día de las personas, con mayor frecuencia computadores, celulares y todo tipo de aparatos que relacionen a estos elementos con la vida cotidiana. Son herramientas fundamentales para llegar a entender el hoy, pero también cómo se seguirá moviendo el mundo durante los próximos años y qué puede llegar a depararle a la humanidad.

A través de inteligencia artificial, la agencia creativa argentina Genosha logró recrear el avatar de la leyenda del fútbol mundial que interactúa y contesta preguntas de los asistentes dentro del Tango D10S, un avión que fue acondicionado para poder tener una experiencia interactiva con Diego Armando Maradona. - Foto: agencia creativa argentina Genosha

A la par de esto, ciencias como la inteligencia artificial, que se ha escuchado con mayor protagonismo en el último tiempo, permite hace recuentos históricos de todo tipo de escenarios. En el fútbol, por ejemplo, recientemente se mostró cómo serían las mascotas del fútbol colombiano creadas por este medio; ahora, además de eso, medios como Publimetro han querido apostarle a la investigación para obtener otros datos y en esta oportunidad, fue saber cuál era el once histórico de la Selección Colombia.

Por medio de ChatGPT, el mencionado medio hizo la consulta y esto arrojó algunas conclusiones que sirven para el debate de los amantes del fútbol nacional. El equipo de gala que presentó la inteligencia artificial claramente es distinguido, pues recopila nombres que marcaron épocas a lo largo de la historia de la Tricolor y no los segmenta por años, sino que los junta a todos para terminar entregando un esquema 4-3-3 con los siguientes protagonistas:

- René Higuita (portero): uno de los porteros más emblemáticos.

- Andrés Escobar (defensor): considerado uno de los mejores defensores de Colombia.

- Mario Alberto Yepes (defensor): muy respetado.

- Iván Córdoba (defensor): fue un defensa sólido y experimentado que tuvo una carrera exitosa.

- Pablo Armero (defensor): muy dinámico.

- Freddy Rincón (centrocampista): un jugador versátil que ha jugado en varias posiciones en el campo.

Yugoslavia contra Colombia, muro defensivo colombiano (de izquierda a derecha) Freddy Rincón, Bernardo Redín, Leonel Álvarez, Carlos Valderrama y Gabriel Gómez, 14 de junio de 1990, Copa Mundial de la Fifa. - Foto: Getty Images

- James Rodríguez (centrocampista): una de las estrellas de Colombia en los últimos años.

- Carlos Valderrama (centrocampista): uno de los mejores mediocampistas ofensivos de todos los tiempos.

- Faustino Asprilla (delantero): un delantero muy talentoso que ha tenido una carrera exitosa.

- Radamel Falcao (delantero): uno de los delanteros más exitosos y prolíficos en la historia de Colombia.

- Arnoldo Iguarán (delantero): uno de los jugadores más importantes del equipo en la Copa del Mundo de 1990.

La elección, que se hizo con base en “expertos y fanáticos”, entregó las razones jugador por jugador para saber cuáles habían sido lo motivos para incluirlos en un equipo histórico.

Actualidad de la Tricolor

Después del pálido amistoso ante Estados Unidos para arrancar el año, la Selección Colombia de mayores hizo oficial los dos rivales que enfrentará en el mes de marzo para la primera fecha Fifa de 2023, posiblemente la última antes del inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

La Tricolor, que ya se había acostumbrado a jugar en suelo norteamericano, ahora tomará rumbo hacia el continente asiático para enfrentar a Corea del Sur, el 24 de marzo, y a Japón, el 28 del mismo mes.

Selección Colombia en duelo contra México. - Foto: AP

El primer partido frente a los coreanos, selección mundialista liderada por Heung-min Son, todavía tiene por definir el estadio y la hora de arranque, mientras que el segundo amistoso, frente a los nipones, será en el Yodoko Sakura Stadium de Osaka a las 7:20 de la noche, es decir, a las 5:20 de la mañana en Colombia.

Con estos dos amistosos, Néstor Lorenzo tendrá la gran oportunidad de reencontrarse con los referentes de la Selección Colombia, a los que no pudo llamar para el primer partido del año al no ser considerada una fecha Fifa. No obstante, habrá que ver cómo lleguen a esas fechas hombres como James, Falcao o el mismo Díaz.