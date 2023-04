“Todo es chisme”: James Rodríguez estalla y revela la verdadera razón por la que salió de Olympiacos

Lo que era un secreto a voces desde hace algunas semanas, finalmente este jueves se dio: James Rodríguez dejó de ser jugador del Olympiacos de Grecia. Sin embargo, las verdaderas razones de su salida se dieron por las menos esperadas, pues si bien el jugador tenía ofertas de otros equipos, su dimisión del club griego fue por otra distinta.

En las últimas horas, se han conocido un sinnúmero de versiones que apuntan a una aparente ‘pataleta’ del jugador tras el duelo de liga entre Olympiacos y Panathinaikos. Así lo informó el medio de comunicación To10 de Grecia y uno de sus periodistas, Nikos Kotsis, en su cuenta en Twitter. La escena, sin exagerar, fue de telenovela mexicana.

“Cuando el técnico francés decidió sustituirlo en el descanso, con el Panathinaikos ganando 2-0, James reaccionó de una forma que no cuadra ni con su nombre, ni con su entrenador y compañeros, ni con su contrato, pero sobre todo con la camiseta que viste”, informó el rotativo.

James arrancó siendo el mejor jugador del mes de octubre en Grecia - Foto: Captura Youtube Olympiacos TV - Player Of The Month: James (October 2022)!

A esta versión, el mensaje de James de despedida apuntó a pensamientos distintos que hubo con el técnico Anigo. “Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré bienvenido en la familia del Olympiacos y el gran puerto de El Pireo. Le deseo lo mejor al equipo y muchos éxitos en el futuro”, precisó el mediocampista.

La conversación que revela la razón de su salida

Más allá de los distintos rumores que se manejan, finalmente, el colombiano James Rodríguez contó el verdadero motivo de su salida del club heleno. De acuerdo con el narrador Eduardo Luis López, desde que Míchel, técnico anterior del Olympiacos, renunció, las cosas cambiaron para mal.

“James llegó allá por su amigo Marcelo y él sí que lo pasó mal en Olympiacos. Pero Míchel lo apoyaba a muerte. Se va Míchel y a él no le gustó nada. Él sabía que no iba a continuar allá”, comentó el narrador en su canal de YouTube.

Ahora bien, López contó la conversación que tuvo con James por chat, dejando en evidencia los motivos de su dimisión. Al ser consultado, el volante contestó: “Tú sabes cómo es la cosa. Acabamos mutuo acuerdo porque debo resolver temas personales que desde Grecia no puedo gestionar. Así que todo eso es chisme”.

Finalmente, el periodista contó que James tiene otras ofertas del fútbol europeo y que al conocer que a Olympiacos puede llegar Rafa Benítez prefirió estar lejos del club.

James no juega con Olympiacos desde el pasado 19 de marzo - Foto: Fotograma, 09:48 Volos NFC - Olympiacos behind the scenes! youtube/OlympiacosTV

¿Qué sigue ahora?

Bajo ese panorama, las opciones de James no son muchas, pero sí diversas. En Turquía se habla del interés de Besiktas por entablar negociaciones y ver a qué acuerdo pueden llegar, siendo esa la única opción que tiene ahora mismo sobre la mesa en el fútbol europeo.

Por otro lado, reaparecen los ‘coqueteos’ desde Brasil y Estados Unidos. En el mercado pasado, Botafogo confirmó que estaba intentando convencer al ‘10′ y a ese supuesto interés se sumaron Flamengo y Palmeiras sin hacer mayores intentos para llevarlo.

La MLS, con la opción de estar cerca de su hija Salomé, es otra opción que le llama la atención al colombiano. “Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, dijo alguna vez en una de sus transmisiones por Twitch.

Ahora solo resta esperar que Jorge Mendes, su representante, haga el trabajo de conseguir ofertas y ver qué es lo más conveniente para el futuro de James, ya acostumbrado a cambiar de equipo cada que se acerca el mercado de verano.