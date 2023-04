James Rodríguez ya piensa a futuro: esta es la lista de posibles destinos para la próxima temporada

La historia se repite para James Rodríguez por cuarto año consecutivo. Después de cumplir casi una temporada con Olympiacos, el colombiano ha tomado la decisión des rescindir su contrato y, por lo tanto, es agente libre para definir en qué equipo jugará después del próximo mercado de pases.

El comunicado del conjunto griego ha tomado por sorpresa a los fanáticos del cuadro rojiblanco, que ya le habían tomado algo de cariño a pesar de que las lesiones lo volvieron a golpear el mes pasado, provocando que se perdiera varios partidos claves para la disputa del título frente a Panathinaikos y AEK.

James volvió a mediados de marzo, justo antes de asistir a la convocatoria de la Selección Colombia para la gira asiática. El problema es que volvió a lesionarse y fue ausente en el duelo que marcó la despedida de Míchel, el técnico que le había dado la confianza de ser titular durante los últimos meses de 2022 y principios de 2023.

James Rodríguez no terminó el entrenamiento con la Selección Colombia de cara al duelo con Japón - Foto: Federación colombiana de fútbol

El panorama dio entonces un giro rotundo, pues el colombiano volvió en el clásico del fin de semana pasado y apenas jugó un tiempo, dejando muestras de que no se encontraba en plenitud de condiciones físicas. José Anigo, técnico encargado de Olympiacos, decidió sustituirlo sin saber que sería la última vez que vestiría la camiseta del elenco rojiblanco.

El colombiano quedó fuera de la convocatoria para el miércoles sin razón aparente, perdiéndose la vuelta de la semifinal de la Copa de Grecia frente al AEK (2-1), de la que quedaron eliminados. Luego del pitazo final, Anigo aseguró que James “sabía antes de venir” que era un club importante y que merecía la exigencia máxima para sus jugadores.

“Así que los que vengan aquí deben tratar al Olympiacos como un gran club europeo y jugar siempre al 100 %. A veces, algunos jugadores pueden no lograr esto, sucede. No hace falta que busquemos ahora las razones por las que pasan estas cosas en el fútbol. Lo que tenemos que hacer es estar al 100 % de nuestro potencial y jugar para un gran club europeo como el Olympiacos”, sentenció el entrenador francés.

Anigo lo dejó fuera de la convocatoria para el partido de este miércoles frente al AEK - Foto: Captura Youtube Olympiacos TV - Press Conference (Olympiacos - AEK)

¿En qué equipo jugará James la próxima temporada?

Al tiempo que se jugaba el partido frente al AEK, en Colombia se daba por hecho que James no continuaría en el fútbol de Grecia, aun sin conocer las razones que llevaron a tomar dicha decisión. La sorpresa vino este jueves, cuando el volante publicó una corta carta de despedida en la que avisó que estaba “en caminos distintos” con Olympiacos.

Lo más grave es que en el mejor de los casos va a estar entre cuatro y cinco meses sin jugar, pues la próxima campaña en Europa arrancará a mediados de agosto de este año, lo que implica que no llegará con ritmo de competencia a los primeros duelos de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

El colombiano disputó su primer juego con Olympiacos en septiembre de 2022. - Foto: Olympiacos FC

La única solución sería aceptar salir del ‘viejo continente’ y probar suerte en ligas como la de Brasil o la de Estados Unidos, que para esas fechas todavía estarán en competencia.

Bajo ese panorama, las opciones de James no son muchas, pero sí diversas. En Turquía se habla del interés de Besiktas por entablar negociaciones y ver a qué acuerdo pueden llegar, siendo esa la única opción que tiene ahora mismo sobre la mesa en el fútbol europeo.

Por otro lado, reaparecen los ‘coqueteos’ desde Brasil y Estados Unidos. En el mercado pasado, Botafogo confirmó que estaba intentando convencer al ‘10′ y a ese supuesto interés se sumaron Flamengo y Palmeiras sin hacer mayores intentos para llevarlo.

La MLS, con la opción de estar cerca de su hija Salomé, es otra opción que le llama la atención al colombiano. “Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, dijo alguna vez en una de sus transmisiones por Twitch.

Ahora solo resta esperar que Jorge Mendes, su representante, haga el trabajo de conseguir ofertas y ver qué es lo más conveniente para el futuro de James, ya acostumbrado a cambiar de equipo cada que se acerca el mercado de verano.