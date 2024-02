Miguel Borja sigue dulce; video de su gol en River Plate con el que pide Selección Colombia

🔥🇨🇴 Miguel Ángel Borja ha anotado siete goles en los últimos cinco partidos que jugó con River Plate.



⚽️ VS. Excursionistas

⚽️⚽️⚽️ VS. Vélez Sarfield

⚽️ VS. Barracas

⚽️ VS. Argentinos Juniors

⚽️ VS. Pachuca