Millonarios arrasó en los premios El País de Uruguay, y se llevó importantes galardones: Gamero y Silva también destacaron

En los premios, el medio deportivo destaca a equipos y clubes por país, y Colombia no fue la excepción, donde Millonarios arrasó con los galardones.

Y pese a que no fue protagonista en los torneos internacionales, pues no hizo parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y no logró avanzar en la Copa Sudamericana, sí logró romper su sequía de ligas de casi seis años.