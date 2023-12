Rigoberto Urán recibió en su restaurante a figura de la Selección Colombia, ¿de quién se trata?

El nuevo restaurante de Rigoberto Urán es una locura. ‘Grosería by Rigo’ es visitado constantemente por diferentes personalidades del deporte y la farándula. Ubicado en el sector de Llano Grande en Antioquia, ofrece entradas que van desde los $ 31.900 hasta platos fuertes cuyo valor máximo es de $ 184.000 y variedad en el sabor: carnes, pescados, sopas, ensaladas, postres y hasta cocteles que valen desde $ 5.000 hasta botellas de licor de $880.900.

Rigoberto Urán y su gran amor Michelle Durango. | Foto: Instagram: @michydu

En época de vacaciones, Rigo se volvió anfitrión de uno de los jugadores de la Selección Colombia. Se trata de Matheus Uribe, volante en Al-Sadd de la Liga de fútbol de Catar, y su esposa Cindy Álvarez, que aprovechan el descanso en tierras antioqueñas para visitar el negocio de uno de los ciclistas más queridos en Colombia.

“Más que una invitación fue una gran experiencia @groseriabyrigo. Una noche muy especial y llena de risas, Gracias”, porteó la esposa del jugador de la tricolor.

Mateus Uribe compartió con Rigoberto Urán | Foto: @cindyalvarezgarcia989

En la foto, se ve disfrutar a la modelo y empresaria no solo al lado del pedalista y su esposo, sino también de Michel Durango, pareja de Rigo y mamá de Carlota.

El lujoso restaurante no es el único negocio del pedalista del EF Education-EasyPost. Justo al lado de ´Grosería´ queda la finca de Rigo. Además, tiene las tiendas de Go Rigo Go, el evento, la crono de Rigo y el Giro de Rigo.

Alrededor de una buena comida, Urán no solo ha compartido con futbolistas. Recientemente, realizó una reunión con todos los actores de la novela en su tienda de Bogotá y aprovechó para hacer publicidad de sus productos.

Colombia's Matheus Uribe, right, dribbles past Ecuador's Moises Caicedo during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup 2026 at the Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador, Tuesday, Oct. 17, 2023. (AP Photo/Patricio Teran) | Foto: AP

Mientras tanto, la novela, que relata la vida real del ciclista Rigoberto Urán, ha generado bastante impacto en las diferentes redes sociales durante las últimas semanas y actualmente es la producción más vista del canal RCN, ubicándose en el top 3 del rating nacional.

Uno de los personajes que más ha llamado la atención de los televidentes colombianos es el de Adriana Mora, interpretado por Stephania Duque. La artista aseguró recientemente en una entrevista con Tropicana que esta sí existe en la vida real.

La bogotana, de igual manera, aprovechó el diálogo con la emisora musical para revelar algunos detalles sobre esta misteriosa mujer, quien quedó flechada con el pedalista antioqueño desde que lo conoció.

Stephania Duque con un look natural. | Foto: Instagram: @laduque7

Sin embargo, la reconocida actriz puntualizó que no había mucha información con respecto a ella, por lo cual el personaje no es su versión exacta, recalcando que el nombre real de esta no es Adriana. Asimismo, señaló que no podía entregar más detalles para no dañar la trama de la serie.

“Ella existió, pero es una representación no tan exacta. No puedo decir realmente quién es en este momento porque estaría revelando un poco cómo termina la historia. Su nombre real no es Adriana. Yo no tengo contundencia de qué pasó y cómo pasó”, indicó inicialmente.