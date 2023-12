Rigoberto Urán le cumplió anhelo a un niño y lo visitó en el hospital: “Mi sueño se hizo realidad, eso fue lo que deseé”

Al recibirlo, Jerónimo le explicó al Rigoberto qué era lo que le estaba pasando y le indicó que, aunque no le gustaba recibir el tratamiento, se lo estaba haciendo para seguir adelante.

“Siempre hay cosas que se le están atravesando a uno. Yo no quería este proceso, pero igual me lo estoy pasando y aunque me duela, sigo adelanta”, dijo el niño.