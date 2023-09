🔴 Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO: el conjunto cardenal le dio vuelta al marcador, Millonarios sufre con nueve jugadores

Siga ac谩 el minuto a minuto

鈥Cuando yo digo que no me preocupo, la gente puede pensar que es mediocridad, pero no lo es. Yo no me preocupo porque s茅 que es lo que tengo. Yo s茅 que tengo cuatro goles y que no estoy entre los ocho, pero s茅 que tengo material para mejorar esto. Los jugadores est谩n, tenemos un equipo para mejorar lo que estamos haciendo, es simplemente saber y entender que estamos cometiendo errores y estamos tratando de corregirlos鈥, afirm贸 Gamero previo al encuentro.