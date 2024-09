Minutos de ‘terror’ en Nacional: video del insólito penal pitado y la lesión de David Ospina

PENAL INVENTANDO En el juego de Copa @AlianzaFc_ofic vs @nacionaloficial el árbitro Matorel se inventó este penal de Roman a Rentería, el jugador del verde jugó primero el balón y no hizo falta. En este torneo no hay VAR. En definitiva dependen de esta herramienta para pitar pic.twitter.com/67FOn2tAsn

Molestia en Nacional

Efraín Juárez, técnico mexicano al servicio de Nacional, no se quejó del penal y sí de las condiciones del césped en el estadio Armando Maestre Pavajeau. “Orgulloso de mi equipo. Vinimos a una cancha difícil, una cancha en la que no se podía jugar al fútbol y lo hicimos ”, apuntó.

“Nunca en mi vida en mis conferencias van a escuchar algo de los árbitros. Son seres humanos. A veces va para bien, a veces va para mal. Jamás. No me excuso en las canchas, en los árbitros, en nada. Mi ocupación es el equipo. Tengo que evaluar y mejorar para el siguiente partido”, agregó.

El estratega mexicano prefirió no hablar de la actuación de Matorel. “No hablo de los árbitros. A veces te dan, a veces te quitan. Son seres humanos. Hoy desafortunadamente no había VAR, que seguramente habría sido otra opción. No he tenido la oportunidad de ver la jugada, pero es parte de… El árbitro no juega con nosotros, no entrena con nosotros. Es parte del fútbol”, finalizó.