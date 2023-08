Mundial Femenino | Jorelyn Carabalí, con una anécdota de vida como caída del cielo, lanza mensaje contundente previo al duelo ante Jamaica

El mensaje de Jorelyn Carabalí

Aun así, tras el duelo ante Marruecos, en entrevista con la prensa, la jugadora se refirió a un momento en particular que, tras superar, ya no la hace temer dentro del terreno de juego.

“A las personas que viven un momento difícil les tengo un mensaje: Que luchen por sus sueños siempre, que crean en ellas, que al final dejen todo en manos de Dios, que es el más grande y poderoso. En algunos momentos, cuando estaba en esa difícil situación pensé que no lo iba a lograr y siempre había una fuerza interior que venía de Dios, de esos angelitos míos que están ene el cielo y me decían: “vamos que si puedes” y al otro día me levantaba con más ganas y no solo en cuanto lo deportivo”, afirmó la jugadora.