Selección Colombia ‘pinchó' en el Mundial y periodistas estallan contra el equipo: “Todo fue malo; terrible”

“Yo hoy a Colombia le doy tres puntos. Hoy todo fue malo, hoy no entró la pelota y no iba a entrar. El plan de juego falló, desde ahí empezamos a perder. Ese no es el juego de Colombia. Marruecos supo que tenía que frenar el mediocampo de la Selección. Colombia hoy fue imprecisa, no tuvo claridad y no estuvieron finas”, indicó Sheyla García en Win Sports.