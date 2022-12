Mundial Qatar 2022 | La razón por la que Alisson, arquero de Brasil, dejó la barba y lució nutrido ‘mostacho’ contra Serbia

El particular cambio de ‘look’ respondió a una noble causa, pero Becker retomó su barba para el partido frente a Suiza. Hasta el momento, el arquero de Brasil es el único que tiene su valla invicta en Qatar 2022.

Este viernes 2 de diciembre se juega la última jornada de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 y pondrá en escena a una de las más prometedoras selecciones suramericanas participantes en este certamen: Brasil, que, ya clasificada a siguiente fase, se enfrentará a su similar de Camerún.

Precisamente, en las filas del equipo dirigido por Tite se encuentra el portero Alisson Becker, uno de los hombres catalogados como ‘más atractivos del certamen’, y que de momento ha mantenido su arco en cero.

No obstante, el arquero brasileño no solo ha sorprendido a sus seguidores gracias a su buen desempeño en la Copa Mundo, también por un particular hecho que marcó su debut en la competición el pasado jueves 24 de noviembre, cuando la verdeamarela inició su participación con un triunfo contundente ante el equipo de Serbia.

Si bien ese día los focos de la prensa internacional se fijaron en el papel desempeñado por el delantero Richarlison, quien marcó dos goles de gran factura, algunos aficionados también anotaron la particularidad en el ‘look’ del arquero brasileño, quien dejó de lado su tradicional barba y con un bigote nutrido evocó la apariencia de los jugadores de otrora.

Precisamente, sobre su particular look, en su momento, y a través de sus redes sociales, el guardameta, quien actualmente presta sus servicios al club inglés Liverpool, explicó las razones que lo condujeron a dejar de lado su barba y optar por el bigote, el mismo que lo hizo evocar a un protagonista del cine de western o de vaqueros y, en vez de esquivar ‘tiros’, se dedicó a atajarlos.

La noble causa

El arquero explicó que la razón por la que dejó de lado su barba fue adherirse a una noble causa, impulsada por una reconocida marca de productos estéticos, una campaña de sensibilización llamada ‘Noviembre azul’, que busca generar conciencia frente a la importancia de prevenir el cáncer de próstata.

“Es un tema que no se escucha mucho, pero es importante. Quien se cuida, cuida a la familia”, explicó el arquero en declaraciones recogidas por medios internacionales, en las que advirtió que, siendo un hombre ‘discreto’, era consciente de que su cambio de look llamaría la atención de millones de personas en el mundo, afirmando que le agrada alzar su voz para respaldar este tipo de causas.

Sobre el particular, a través de sus redes sociales, en las que previo al partido compartió su nueva imagen, el arquero afirmó: “Me gustaría animar a todos los hombres a que tomen una postura por su salud, acudiendo al médico y realizándose revisiones preventivas regulares”.

Frente a esta patología cancerígena que ataca mundialmente a una considerable porción de hombres, la figura de la Selección Brasil animó a sus seguidores hombres a ‘no perder el tiempo’.

Sin embargo, Becker, según había advertido, retomó su tradicional look de barba para el partido que enfrentó a su selección contra su similar de Suiza el pasado lunes 28 de noviembre.

Con la Selección Brasil ya clasificada a octavos de final, Becker irá al banco de suplentes este viernes dándole lugar a la participación de Ederson como cuidador de su portería, con la esperanza de que los cameruneses, necesitados de una victoria para optar por luchar para pasar a segunda ronda, no puedan superar su valla.

A falta de un partido de la fase de grupos, Alisson Becker es el único arquero que ha logrado mantener en ceros su portería en lo corrido del Mundial de Qatar 2022 y se configura como uno de los favoritos a mejor portero del torneo, situación que es premiada al final de la competencia con el llamado ‘Guante de oro’ concedido por la marca Adidas.