Nairo Quintana reaviva la polémica y manda ‘pulla’ a Juan Pablo Montoya sobre los deportistas que representan a Colombia

En el marco de la Vuelta a España 2024, el ciclista colombiano Nairo Quintana ofreció una respuesta contundente a las recientes declaraciones del ex piloto Juan Pablo Montoya, generando un nuevo debate sobre lo que significa representar a Colombia en el deporte. Montoya, durante una entrevista en un pódcast de la emisora W Radio, sostuvo que los deportistas no compiten por su país, sino por ellos mismos. Esta postura generó reacciones mixtas entre otros deportistas colombianos, quienes compartieron sus propias experiencias y perspectivas alrededor del tema.

Montoya, conocido por su éxito en la Fórmula 1, Nascar y CART, afirmó en su momento que aunque se siente orgulloso de ser colombiano , considera que los deportistas no se sacrifican pensando en su patria, sino en sus propias metas.

“Soy orgulloso de ser colombiano, pero ningún deportista crece y se gasta las horas que se gasta, pensando que lo hago por mi patria. No, lo hace por cada uno... No te levantas pensando que es para que Colombia esté orgullosa, te estás levantando por uno, estás haciendo el trabajo por uno”, fueron las palabras del expiloto bogotano que causaron controversia hace algunos días, además de manifestar que a él le gusta que reconozcan su trabajo y “llevar el nombre de Colombia en alto”, pero dijo que la gente no le debe nada al deportista y tampoco pasa al revés.