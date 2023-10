Néstor Lorenzo aceptó que hay ansiedad en los delanteros y que hubo ´regaño´ por no cerrar los partidos

“Hemos tenido chances claras con un equipo que juega muy bien al fútbol y que le gusta atacar, Bielsa le gusta atacar, dominar ante Uruguay no era fácil y por momentos hemos hecho muy buen juego, todas esas chances las debemos hacer bien el próximo partido” , dijo James Rodríguez a SEMANA tras el empate 2 a 2 con los charrúas, partido en el que fue figura.

“Cuando erro el mano a mano que ahí fue donde se me vino un pensamiento de ¿cómo pude errar? Porque podíamos liquidarlo- Los delanteros vivimos momentos como esos y a cualquiera le puede pasar. Frustrado después del partido, dolorido por la situación. Los compañeros se acercaron y me dijeron que muchas veces los he salvado. Hay que tener tranquilidad y que cuando llegue uno todos van a venir en línea”, aceptó el extremo del Liverpool.