Néstor Lorenzo le responde sin tapujos a Scaloni por queja sobre clima de Barranquilla; “Nunca lo dije”

“ Iremos a un lugar en el que hace muchísimo calor, jugamos en un horario que, para mí, no tendría que ser . Esto es como no ir a la altura, siempre te ponen pegas y es lo que hay. Han decidido jugar en ese horario y allí iremos. Un partido dificilísimo e intentaremos hacer lo mejor para traer un buen resultado, pensando que Colombia es muy buen equipo”, dijo el entrenador albiceleste.

“ Nunca lo dije y nos pasó en Estados Unidos, jugamos dos partidos en Phoenix y con 45 grados teníamos que entrenar durante seis días, todo eso influyó , pero jamás me escucharon a mi diciendo todo eso, que sin duda el físico de nuestros muchachos lo sintieron. No generen el morbo que se está generando , habrá 22 jugadores futbolistas excepcionales y más en la banca, esperemos que salga un buen espectáculo y que lo disfruten todos”, añadió.

Más palabras de Lorenzo

Las críticas a Luis Díaz. “Las figuras están siempre en boca de todos y están observadas de una manera particular y más aguda. Hace tres o cuatro meses el tema era porque no hacia goles Luis Díaz en Selección y ahora es el goleador nuestro en eliminatorias. No me preocupa, Luis está haciendo un buen trabajo y dejémoslo fluir que es lo que él hace bien”.