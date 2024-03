Néstor Lorenzo reveló dura realidad que vive James; dijo sin tapujos que “está en un proceso”

Habló, por ejemplo, del nivel de la liga colombiana. “ Han sucedido muchas cosas, como suspender microciclos, porque los clubes no nos prestaban los jugadores. También nos tenemos que preguntar en qué nivel está, en el sentido de competencia. Hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericana y Libertadores que demarcan la realidad”.

Además de hablar del fútbol profesional colombiano, sobre todo de la primera división, Néstor Lorenzo no se guardó nada para decir que en la Selección Colombia no hay ningún tipo de vetos, esto por la polémica sobre la convocatoria.

Néstor Lorenzo previo al juego amistoso con España. | Foto: Captura de pantalla: Rueda de prensa, previo a Colombia vs. España

“No es bueno hablar de jugadores que no están convocados, no necesito probarlo para saber si está o no”, dijo sobre Miguel Ángel Borja. “Sentí que debíamos ser coherentes con el proceso y los jugadores que no habíamos visto mucho. Ninguno está vetado… o afuera”.