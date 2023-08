Neymar elogió a Cristiano Ronaldo por su fichaje al fútbol árabe: “todos lo llamaban loco, pero fue el pionero”

Durante su presentación oficial en Riad, Neymar expresó su entusiasmo por el fútbol árabe: “Estoy emocionado por enfrentar a jugadores de calidad en otros equipos. Enfrentar a Cristiano Ronaldo, Benzema y Firmino añadirá aún más emoción. Me alegra ser parte de esta liga y estoy seguro de que estos encuentros serán increíbles”.

Además, Neymar reveló que su conocimiento sobre la vida en Medio Oriente es limitado, pero espera que sus compatriotas brasileños lo sigan: “No he tenido muchas conversaciones sobre la vida en Arabia Saudita, ni sobre la ciudad o la liga. He hablado brevemente con Telles, Malcom y Michael. Sin embargo, sé que muchos brasileños estarán pendientes de la liga, apoyarán a Al Hilal y haré mi mejor esfuerzo para que disfruten del fútbol”.