El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha asegurado que el delantero Antoine Griezmann “ilumina” el juego del equipo, afirmando que tiene “una generosidad superior a la media”, y espera que ofrezca su mejor versión este miércoles en las semifinales del Mundial de Qatar ante Marruecos, donde espera que los suyos tengan “el balón” para tratar de golpear a un rival con “una organización muy racional”.

“Antoine es un jugador que tiene esa capacidad de cambiar la cara del equipo. Es técnico, tiene un gran volumen de juego en un papel diferente que le sienta muy bien. Le gusta tanto hacer una entrada como hacer un pase. Con su pierna izquierda, tiene la habilidad de iluminar el juego, y tiene una generosidad superior a la media. Ha estado al más alto nivel durante 10 años y tiene la capacidad de estar a su mejor nivel cuando es necesario”, declaró en rueda de prensa.

Griezmann se ha encargado de manejar los hilos de Francia en este Mundial - Foto: REUTERS

La Inteligencia Artificial de Seedtag, empresa de publicidad contextual, predice que la selección de Francia alzará el trofeo del Mundial de Qatar, revalidando su título, tras imponerse en la final a Argentina, el otro clasificado de las semifinales. La relevancia de las figuras clave de las selecciones y su peso en el juego, así como el balance entre ataque y defensa, se ha determinado que, ante una previsible final entre Francia (37%) y Argentina (31%), serían Les Bleus los que conquistasen el título poniendo punto final a la ya extinta maldición del campeón.

El acierto de esta predicción se pondrá en juego desde estee martes, cuando Argentina y Croacia se enfrenten en un duelo repleto de estrellas en el que todas las cámaras apuntaran al duelo entre Messi y Luka Modric, dos viejos conocidos de los clásicos españoles que se enfrentan una vez más con la ilusión de volver a una final y, esta vez, tomarse la revancha de llevar la copa a casa.

Además de ser su propio obstáculo para el séptimo partido, ambos tienen anécdotas recientes con Francia en los mundiales. En Rusia 2018, los Bleus vencieron a Argentina en octavos de final (3-2) y luego hicieron lo propio ante los croatas en la final (4-2), por lo que este domingo en Lusail habría sobre el campo ‘sed de venganza’, eso si Marruecos no da el batacazo eliminando a otro de los grandes favoritos.

Didier Deschamps, técnico francés, asume el puesto de favorito, sin embargo, no cree que haya semejanzas con lo que hicieron hace cuatro años. “Normalmente, no comparo, ya sea hace cuatro o diez años. La única similitud es que la selección de Francia está en semifinales como hace cuatro años. No lo hicimos todo a la perfección, pero logramos muchas cosas a partir de defender bien, ser peligrosos, marcar goles y, cuando hay dificultades, afrontar las más urgentes con un estado de ánimo colectivo”, dijo en rueda de prensa.

El estratega galo no se fía de los que creen que Marruecos no tendrá la gasolina para eliminarlos y dar una sorpresa más, la tercera en Qatar 2022, después de dejar en el camino a España y Portugal. “Marruecos tiene tantas posibilidades de jugar la final como nosotros”, señaló.

Su principal preocupación es la solidez defensiva de los marroquíes, que solo han sufrido un gol en todo el Mundial, ante Canadá en el segundo partido de la fase de grupos. “Haremos todo lo posible para encontrar la solución. Este equipo tiene una capacidad de defensa muy buena. No se trata de reducir a Marruecos al sector defensivo. Su organización es muy racional, sus individualidades le permiten defender bien y dañar a todos los rivales”, completó.

Con información de Europa Press.