“No es justo”: indignación y lágrimas de hinchas colombianos por otra banqueada de James en España

De castaño a oscuro está pasando ya la situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano. En el más reciente juego de LaLiga de España, el colombiano fue tenido en cuenta dentro de los convocados, más no utilizado por su entrenador Iñigo Martínez, que no le dio un solo minuto.

Ante Girona, en condición de visita, se esperaba por parte de la afición colombiana que el ‘10′ pudiese aumentar la cantidad de tiempo que le habían dado hasta ahora, si bien no había sido mucho, hacían pensar que, de a poco, entraría al once titular y tomaría ritmo.

Infortunadamente, el entrenador del conjunto rayista en ninguna de las cinco ventanas que tenía para realizar variantes, tuvo como posibilidad al colombiano. Sobre la no inclusión del cafetero, en rueda de prensa fue enfático en sus razones para no tenerle en cuenta.

En principio, sus argumentos fueron centrados a dar prioridad al colectivo, por encima de lo individual: “El otro día lo expliqué o lo intenté explicar para ser claro. Mis cambios siempre van a ir en la dirección de intentar modificar, alterar el partido, en este caso, o que permanezca como está si es que me está gustando”.

Otros, algo más generosos en palabras, pidieron respeto: “La camiseta de James pesa en la cancha, hay que ponerlo a jugar”. Mientras que uno, señaló, que viajó a Europa para nada: “Venimos desde Colombia, solo a ver a James. Nos vamos con una tristeza. No es justo”.

De cara al siguiente juego de LaLiga ante Leganés el próximo fin de semana, en Colombia han abierto la posibilidad a que reaparezca, pero no es seguro. “James va a jugar con el Leganés, si no ocurre algo extraordinario... No sé si de titular, pero está hablado que le va a dar minutos...”, dijo, este miércoles 25 de septiembre, Julián Capera, periodista de ESPN.