“No los conocen”: histórico de Millonarios da golpe bajo a fanáticos azules sobre el reconocimiento internacional del equipo

Millonarios está pasando por un gran momento en las finales de la Liga Betplay 2024-II. Después de no terminar de convencer en la fase regular, el ingreso a cuadrangulares le dio un nuevo aire y un impulso para lograr dos victorias al hilo y luchar mano a mano la cima del grupo A con Atlético Nacional.

A través del programa SíSePuedeCast habló de diversos temas. Con conocimiento de causa por su estancia en Millonarios durante más de 10 años, empezó por decir: “No me considero ídolo”.

Si bien pasó tanto tiempo con el azul, su explicación sobre por qué no cree que lleva el rótulo de “ídolo”, según dijo es: “Tengo un reconocimiento de la hinchada, pero no ídolo... los que son, dejan títulos al equipo. Yo no le di ningún título”.