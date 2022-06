“No mientan”: Juan Cruz Real, DT del Junior, le sacó factura a la prensa barranquillera

Junior de Barranquilla se alista para afrontar su próximo partido en la Liga BetPlay I-2022, duelo válido por la tercera fecha del cuadrangular semifinal. Y mientras finiquitan detalles para recibir a Millonarios, el técnico del conjunto tiburón habló en rueda de prensa y tiró una fuerte pulla a la prensa barranquillera.

Este jueves, previo al compromiso del jueves, Juan Cruz Real atendió a los medios de comunicación y en medio de una de sus intervenciones aseguró que le están mintiendo a la gente. Este fuerte encontronazo nació de rumores sobre cómo maneja al plantel y que son los jugadores los que le dicen qué hacer.

“Me dijeron que los jugadores me decían lo que tenía que hacer. Yo aquí hago lo que a mí me parece, el día que no haga lo que a mí me parece me voy. Que yo dialogue con los futbolistas es una cosa”, sentenció.

Además, aseguró que “el día que los jugadores no” le presten atención se va del equipo. Con evidente enojo por los comentarios en el entorno del cuadro barranquillero, el estratega argentino invitó a los periodistas que consulten y hagan un análisis de su trabajo.

“Tienen poca memoria o poca información para decir esto porque si ustedes ven los procesos míos anteriores, si hay algo que me ha caracterizado es que no tengo la mano floja”.

Y dejó claro que es un entrenador al que le “gusta dialogar con el futbolista”, pero que por ningún motivo tiene “la mano floja”. “Recauden información en los pasados procesos míos y se van a dar cuenta”.

“Hablen con fundamento, no hablen por tirar cosas. Díganle la verdad a la gente, no le mientan. Nosotros estamos acá muy bien con el grupo”, agregó.

También aprovechó para hablar sobre su relación con la directiva del Junior de Barranquilla, con quienes habla constantemente: “Yo con los dirigentes hablo siempre, cuando pierdo y cuando gano. Tengo una muy buena relación con la directiva, eso no quita que el día de mañana tomen la decisión que tengan que tomar. Siempre estaré agradecido con la familia Char”.

“El día que yo me tenga que ir me voy a ir, tranquilos muchachos. Me quiero quedar un largo tiempo, pero si las directivas deciden quédense tranquilos que eso lo van a saber rápido. No digan cosas que no son”, finalizó.

Así van los cuadrangulares

Tabla de posiciones grupo A

Millonarios - 4 puntos Atlético Bucaramanga - 3 puntos Atlético Nacional - 2 puntos Junior - 1 punto

Para el complemento de la jornada, que se dio durante el miércoles, Equidad vs. Envigado y Deportes Tolima vs. Independiente Medellín entraron en acción. Dos compromisos que se llevaron a cabo en la tarde noche e hicieron apretar el grupo gracias a los resultados finales en cada plaza.

En el estadio Metropolitano de Techo, sin un nivel arrollador, a Equidad le bastó ser eficaz para llevarse los tres puntos y acomodarse en la clasificación, tantos que se distribuyeron a lo largo del juego que dio un resultado final de 2-0 a favor de los ‘aseguradores’, los protagonistas en arco visitante fueron: David Machado y Francisco Chaverra.

Tabla de posiciones grupo B

Deportes Tolima - 4 puntos Independiente Medellín - 4 puntos La Equidad - 3 puntos Envigado - 0 puntos

Finalmente, el último juego de la jornada estuvo escaso de emociones. Deportes Tolima e Independiente Medellín, por más que lo intentaron, no pasaron del empate en un duelo directo por el liderato del cuadrangular B, un empate a cero que deja abierta las posibilidades de tres equipos antes del cierre de la primera vuelta en las finales del FPC.

Programación fecha 3 - Cuadrangulares finales (Liga BetPlay 2022-I)

4 de junio

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Junior FC vs. Millonarios FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

5 de junio

Envigado FC vs. Independiente Medellín

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win+

Deportes Tolima vs. La Equidad

Hora: 7:35 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+