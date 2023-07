“No te conozco”: Edwin Cardona paró a periodista por su ‘amargo’ paso por Racing de Argentina

América de Cali movió todo en la tarde de este lunes, 17 de julio. Luego de su estreno exitoso un día antes en liga colombiana, decidió hacer oficial el anuncio sobre la llegada de Edwin Cardona. Si bien el talentoso volante ya había sido mencionado por las cuentas del club, algunos detalles de más tenían que ser realizados para poder dar a conocer la noticia ‘bomba’ del presente mercado de fichajes.

El volante -de 30 años- llega en una edad ideal para triunfar en los rojos, aún cuando se pensaba que podría regresar a Atlético Nacional, donde es ídolo, no fue así luego de la negativa de la dirigencia. Ahora bien, con el ‘ok’ total para que empiece los trabajos en el equipo de Lucas González, aprovechó para dar su primera entrevista y en esta oportunidad fue al canal deportivo, Win Sports.

💥👹 “En Racing nunca me equivoqué, nunca tuve ningún problema, si no demuestro que estoy al nivel del club ahí sí acepto lo que a veces dicen”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/PzHpu2ZkhP — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023

Si bien fue una conversación donde la mesa de trabajo del programa Saque Largo le hacía la bienvenida al fútbol nacional, hubo momentos de tensión luego de que el jugador decidiera ‘cobrar’ algunas cuentas con panelistas que estaban allí. “De esto trato de desenfocarme un poco... duele. Que digas lo que dices sin verme, no sabías lo que pasaba detrás de mí y en Argentina pasaron muchas cosas, me las voy a reservar”, dijo sobre críticas en su contra.

Si bien el nivel de Cardona en su paso por Racing de Argentina, de donde llega, no fue el esperado, parece que para el jugador fueron descalificadoras algunas apreciaciones en su contra: “No solo sufrí yo, fue toda mi familia, entonces creo que lo que dijiste porque sabes lo que dijiste, si no lo quieres repetir. No te lo digo con rabia, ni rencor, el día que te vea te daré la mano porque no tengo rabia contra ti”.

Edwin Cardona quedó fuera de otra convocatoria | Foto: Getty Images

Además de esto, el creativo pidió algo más de respeto a la hora de emitir un concepto sobre situaciones de su carrera deportiva, haciéndole entender a J.J. Miranda, periodista que fue quien reprochó al jugador, que a pesar de eso, no había rabia: “Es bueno medirse en muchas palabras porque tenemos hijos, no solo le duele a la persona. Y... no te conozco, sé del buen trabajo que haces y duele un poco lo que dijiste”.

Edwin Cardona fue oficializado como nuevo jugador del América. | Foto: Instagram: caro.ca2708

“Respetable porque todos tenemos puntos de vista diferentes, hay que medir al jugador por lo que trasciende”, añadió en su defensa. Junto a esto, precisó que lo acontecido en Argentina no había sido una situación deportiva grave: “En Racing nunca me equivoqué, nunca tuve ningún problema, si no demuestro que estoy al nivel del club ahí sí acepto lo que a veces dicen”.

“Hay gente que habla de pronto sin verlo a uno y sin saber qué pasaba detrás del jugador. Hay una persona. El tema me lo guardo porque es personal, ojalá Dios quiera que lo que me pasó a mí no le pase a ninguno de los que me criticó por llegar. A veces le faltan a uno el respeto porque no saben cómo uno se siente por dentro, entonces estoy agradecido acá”, manifestó el volante con pasado en la Selección Colombia.

Cardona ya se encuentra realizando trabajos de pretemporada con Racing | Foto: Getty Images