Maicol Valencia: la emotiva historia del central del América que salió expulsado y llorando en su debut

Ya adentrándose en el relato de lo que fue la jugada puntual que lo hizo salir, se sintió respaldado por el abrazo de compañeros y rivales: “se vio que somos muy unidos y eso me gustó mucho”. Por otra parte, contó desde su perspectiva cómo se dio la acción en la que salió expulsado: “Yo veo que mi compañero se estaba quedando. Intenté sacar el pie y el jugador no salta, jugó con experiencia”.

Para cerrar, demostró que ya había asumido lo que le había sucedido y aunque tuvo regaño de su entrenador, siente apoyo: “Antes de ir a la rueda de prensa me dijo que me la perdonaba, pero que no podía una segunda porqué dejaba al equipo haciendo el triple esfuerzo”. “Me ha enseñado mucho, muchos conceptos. He aprendido la mentalidad de ganar y trato de mejorarlo”, complementó.