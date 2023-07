Video | Jugador del América de Cali rompió en llanto tras ser expulsado en su debut con el club en el Pascual Guerrero

No obstante, los destinos del deporte suelen ser caprichosos, y justo antes del pitazo final del primer tiempo, el destino le tenía preparada una prueba amarga a Valencia. El árbitro Diego Ruiz, luego de consultar con el VAR a cargo de Andrés Rojas, cambió su decisión inicial y sacó la cartulina roja al prometedor defensor, quien cortó una jugada de ataque del Tolima con una acción al límite frente a Junior Hernández.

El segundo tiempo fue una lucha tenaz para los diablos rojos. Conscientes de que el Tolima tenía un hombre de más y no se daría por vencido, el América tomó las riendas del encuentro, manejando con maestría el balón y el resultado.

El estratega, analizando el desarrollo del encuentro, destacó la actuación de Barrios y advirtió que situaciones como la expulsión de Valencia no deben repetirse y atribuyó parte del desgaste físico de sus compañeros a la tarea de mantener el resultado. No obstante, González elogió la forma en que el equipo supo defender la ventaja, siendo esa la clave para llevarse los tres puntos.

“Luego de la expulsión, el partido cambió y yo sufro como entrenador cuando no tengo el balón. Nos encanta tener contacto con la pelota y cuando no la tenemos sufro mucho. Ya en el segundo tiempo, nos costó recuperarnos y los jugadores estaban cansados, y nos enfocamos en defender para que no nos marcaran y lograr los tres puntos”, dijo Lucas en rueda de prensa.