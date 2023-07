James Rodríguez y Juan Fernando Quintero pasan la ‘tusa’ de estar sin equipo y se animan con otro deporte

El futuro de los referentes de la Selección Colombia parece no tener un destino claro de cara a la siguiente temporada. Hasta ahora, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero no han encontrado un rumbo después de despedirse del Olympiacos y Junior, respectivamente.

Aunque las ofertas no han parado de llegar, ninguno de los dos se ha inclinado por un equipo para la segunda parte del año que está por comenzar en las ligas de Europa y otras del mundo.

¿Qué ofertas ha habido por ambos?

Si bien el volante ha manifestado su deseo de seguir jugando en Europa, hasta el momento ha recibido la negativa de varios clubes que no lo ven como un jugador activo, todo esto entendiendo que no disputa un partido desde el 9 de abril del presente año .

La opción de Besiktas, por ejemplo, fue descartada hace unas semanas por el presidente del club, que ni siquiera se sabía el nombre de James y aseguró que nunca lo tuvo en sus planes. “ ¿Cuál era su nombre? ¿Rodríguez? No, no está en nuestra agenda ”, declaró Ahmet Nur Cebi, máximo dirigente de las ‘águilas’, para sorpresa de la prensa turca.

James Rodríguez está sin equipo desde la salida del Olympiacos, pero no deja de entrenar. | Foto: Instagram: @Jamesrodriguez10

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero no seguirá en el Junior de Barranquilla por diferencias con su entrenador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, y busca un nuevo equipo, confirmó este lunes el propio jugador.

“No me siento cómodo y me voy porque en el aspecto futbolístico no encajo y en muchas cosas del manejo de grupo y que está habituado a hacer el profesor, tampoco”, dijo Quintero en charla con el canal Win Sports.