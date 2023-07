América de Cali les pone fin a los rumores sobre Edwin Cardona: así presentaron al volante

No obstante, luego de revelar esta noticia, desde el club no volvieron a entregar noticias sobre el volante. Muchos empezaron a rumorar en redes sociales que hubo problemas con las pruebas físicas, pero este lunes 17 de julio América presentó de manera oficial al exjugador de Racing de Avellaneda.

“La verdad, a mí personalmente me sorprendió mucho el estado en el que llegó Edwin. Muchas personas, y seguramente nosotros también, teníamos la percepción que no estaba en buena forma física porque no tenía continuidad. Desde el miércoles venimos haciéndoles los exámenes médicos y nos encontramos con una gran sorpresa, está muy bien”, dijo.