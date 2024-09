“No van a dar trofeo”: encienden polémica en Colombia por llamarle ‘revancha’ ante Argentina en Elimintorias

Será un choque que, para muchos, es catalogado como una revancha, tras lo sucedido en la final de la más reciente Copa América. Sin embargo, para otros no es así, pues el juego del pasado 14 de julio, ya se resolvió dejando a la albiceleste campeona y con un título más en su haber, en cambio, este choque es apenas por tres puntos más.

Selección Colombia no podría contar con ocho jugadores ante Argentina en Barranquilla | Foto: Getty Images

Quien avivó esa polémica sobre cómo debe tomarse el juego, fue el exjugador de Argentina y campeón del mundo, Mario Alberto Kempes, quien dijo: “Yo creo que es un partido, no es una guerra. El fútbol da revanchas, principalmente en esos partidos cuando se pierde una final, lo que paso en la Copa América, pasó, ya está, se terminó”.

En la entrevista con El Alargue de Caracol Radio, también se atrevió a decir que en suelo cafetero, no se podría catalogar como ‘revancha’: “Si Colombia gana mañana, no gana la Copa, gana tres puntos que son importantes para la clasificación. Puede haber revancha a nivel de equipo, pero a nivel de Selección, si Colombia gana mañana no le van a dar ningún trofeo”.