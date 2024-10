Nuevo líder en la Liga Betplay: tabla de posiciones tras triunfo de Junior y pinchazo de Santa Fe

El conjunto escarlata sacó adelante una nueva victoria de visita contra Boyacá Chicó (0-2) y superó en la tabla al Once Caldas, que cayó en su visita a Alianza FC en Valledupar (1-0).

Santa Fe presentó un equipo alternativo buscando darle rodaje a todos los jugadores que tiene en la plantilla . Desafortunadamente, para ellos, el plan no salió como esperaban y dejaron escapar dos puntos vitales para ir asegurando la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

“La idea era darles descanso a varios jugadores. Santa Fe no es un once, es un grupo e iniciaron jugadores que no son habituales, que lo hicieron bien. Con el funcionamiento quedo contento”, sentenció Peirano.