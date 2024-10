Destapan razón por la que el Ministerio del Deporte le negó apoyo a David Alonso, campeón de Moto3: “Esa es la verdad”

David Alonso dejó en alto la bandera de Colombia y se coronó campeón mundial de Moto3 el sábado, 5 de octubre, luego de ganar el Gran Premio de Japón con la diferencia suficiente que le faltaba para hacerse inalcanzable en la tabla general de pilotos.

A pesar de que nació en España, el deportista de 18 años se identifica como colombiano y entona a todo pulmón el himno nacional, como lo hizo este fin de semana en Motegi luego de sentenciar un título histórico para el país.

Luego de celebrar con los mecánicos de su equipo y levantar el trofeo, Alonso confesó cómo vivió las horas previas a la consagración. “Me asusta el hecho de pensar cómo puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar, me miro al espejo, me miro a mí mismo. Mañana vas a ser campeón del mundo y se me aguan los ojos”, declaró en zona mixta.

“No sé si soy realmente consciente de la situación, ni si estoy preparado para ello, es el sueño que siempre he querido desde pequeño, y ahora, ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar”, escribió en una carta que leyó públicamente después de la victoria en Japón.

“Por suerte suelo dormir bien, y al menos el sueño no me quitará, o no lo sé. Lo único que sé es que si mañana sobre las doce estoy leyendo la carta, significa que sí, que lo he logrado, perdón, que lo hemos logrado”, sentenció en vivo.

David Alonso, piloto del AsparTeam | Foto: AFP

Le negaron el apoyo

El triunfo de David Alonso en Japón permitió que salieran a la luz las dos ocasiones en las que pidió apoyo al Ministerio del Deporte para seguir compitiendo y se quedó esperando.

Armando Farfán, gerente del Comité Olímpico Colombiano (COC), habló en SEMANA y contó los detalles que conoció de primera mano. “Se hizo una solicitud, le prometieron que lo iban a ayudar y no lo hicieron”, contó.

Según cuenta Farfán, la primera ocasión en la que Alonso se acercó al Ministerio del Deporte fue cuando todavía estaba Astrid Rodríguez en el cargo. “Hay cambio de ministra, llega la otra ministra y tampoco. Entonces se habló con el señor Guillermo Montaño (director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del MinDeporte), le pedimos, le rogamos, le dijimos ‘ayude a este muchacho, mire cómo canta el himno’… Es una historia buenísima”, agregó.

A Montaño “se le pidió más de una vez que lo apoyara, me dijo que sí, y luego me dijo que por el recorte que les hicieron ya no se le podía ayudar. Esa es la verdad”.

David Alonso (88) brilla en los circuitos del Moto3. | Foto: AFP

Farfán conoció la historia de Alonso siendo presidente de la Liga de Motociclismo de Bogotá y más tarde fue presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo. “Estuve en un par de válidas el año pasado acompañando a este campeón, lo trajimos a Colombia en diciembre, se lo presenté a la ministra, le pedimos la ayuda a la doctora Bibiana (Rodríguez, exministra del deporte), ella prometió que nos ayudaba y en enero lo premiamos como el mejor deportista”, agregó.