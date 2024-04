Otro equipo tradicional despide su técnico; así va la lista de ‘echados’ en Liga Betplay

Entrenadores despedidos durante la Liga 2024-I

Cinco fechas por disputar, seis cupos en juego

Ahora mismo, hay seis cupos en juego, sin embargo, Santa Fe y Deportivo Pereira no tendrían problema de clasificarse a menos que suceda una tragedia en las últimas jornadas que quedan por delante. Once Caldas debe corroborar su buen momento en condición de local, al igual que Junior, mientras que Equidad está ‘tambaleando’ ante los malos resultados que lo han acompañado últimamente.

La próxima fecha será la 15, a disputarse desde el próximo viernes con los partidos de Envigado vs. Pereira, Nacional vs. Fortaleza y Once Caldas vs. Tolima. El sábado jugarán Águilas Doradas ante Pasto, Bucaramanga frente al Deportivo Cali y América recibirá a Junior.