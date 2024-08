Partidazos en los octavos de final de la Copa BetPlay; así quedaron los cruces

América de Cali vs La Equidad

Fortaleza vs Deportivo Cali

Deportes Tolima vs Deportivo Pasto

Millonarios vs Atlético Bucaramanga

Deportivo Independiente Medellín vs Junior

Boyacá Chicó vs Águilas Doradas

Alianza FC vs Atlético Nacional

Envigado vs Jaguares

Uno de los duelos más atractivos

“ El Junior será nuestro rival en los octavos de final de la Copa Betplay Dimayor 2024. La ida será en Ditaires y la vuelta en Barranquilla . El formulario de inscripción para los abonados 2024-2, será habilitado el domingo 1 de septiembre a las 10:00 a.m. hasta el lunes a las 11:00 a.m. y/o hasta agotar existencias, lo que suceda primero”, dijo el Deportivo Independiente Medellín.

En el papel no hay nada escrito, en esta serie cualquier cosa puede pasar. Cabe mencionar que ambos equipos se encontraron de forma reciente en una gran final de la Liga Betplay. El vencedor, como bien se sabe, fue el Junior de Barranquilla.

“Como fue informado en los términos y condiciones de la venta de abonos #MásFuertesJuntos 2024-II, El Equipo del Pueblo S.A estipuló que ‘no reemplazará las entradas para partidos que, por compromisos de la Alcaldía de Medellín en el estadio Atanasio Girardot, no puedan ser disputados en el escenario sede (Atanasio Girardot). El club podrá determinar, en caso de considerarlo adecuado, un mecanismo de ingreso para un público limitado’”, agregó también el DIM.

“En este sentido, la institución habilitará 6.200 boletas, exclusivamente para abonados y sin costo adicional. Para acceder a ellas, el abonado deberá ingresar al módulo ‘Encuestas’ en el inicio de la app DIM Plus y diligenciar el formulario que será habilitado el domingo 1 de septiembre a las 10:00 a.m. hasta el lunes a las 11:00 a.m. y/o hasta agotar existencias, lo que suceda primero”, terminó.