Para muchos, su poderío goleador no tiene duda alguna, sí o sí debería ser titular en los planteles que conforma, sin embargo, los que toman las decisiones sobre el cafetero lo siguen viendo como una pieza a la que le falta crecer, madurar y, ahí, es que aparece el temperamento de Durán, el cual ya se le ha visto responder molesto ante las determinaciones de sus mayores.

Sin rodeos, el jugador empezó soltando que no es una relación que transite entre la completa paz: “Hay momentos de amor y de odio, a veces. Pero no, me siento muy agradecido con él y con su cuerpo técnico. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que son normales”.