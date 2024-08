Pep Guardiola rompe el silencio tras rumor de Luis Díaz al Manchester City: tajante respuesta

Debut contra Chelsea en Londres

Guardiola teme que el inicio de la Premier haya llegado demasiado pronto. “No sé qué pasará, todo el mundo sabe que no estamos en las mejores condiciones, pero tenemos el deseo de hacerlo bien. Creo que hay muchos equipos que no están en un momento óptimo. Lo que he aprendido durante mi carrera es que la temporada es muy larga y tienes que estar listo física y mentalmente, y para eso necesitas descansar. Los jugadores que tenemos ahora tendrán que hacerlo lo mejor que puedan”, finalizó.