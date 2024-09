Periodista hace grave denuncia tras visitar estadio de Bolivia donde jugará Colombia: “Fue fatal”

Venezuela, primera selección que visitó el estadio de El Alto a 4.150 metros de altitud, salió goleada por una Bolivia que no tuvo que hacer mucho para sobrepasar a su rival.

La falta de oxígeno para las personas que no viven allí es uno de los factores principales de la polémica que envuelve por estos días a la Conmebol. Y es que fue dicha entidad la que le dio el aval a Bolivia para abandonar el tradicional estadio Hernando Siles de La Paz para mudarse a El Alto en búsqueda de mejores resultados.

“Fue fatal”

Pero no todos la pasaron tan bien de visita en El Alto. Juan Camacaro, periodista y fotógrafo venezolano, contó a través de redes sociales la ‘pesadilla’ que pasó siguiendo a su selección en el país andino.

“Mi experiencia fue fatal”, indicó en X (antigua Twitter). “Cuando llegué al estadio ya venía con un dolor de cabeza tremendo, mareos y náuseas. Antes de empezar el partido vomité, me atendieron en la ambulancia que estaba dentro del estadio y me inyectaron para no descompensarme”, agregó.