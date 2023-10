Pesadilla sin fin: alarmante dato confirma cuántos goles le han quitado a Colombia por culpa del VAR

No obstante, el árbitro Facundo Tello no dio continuidad al juego y espero a que sus asistentes del VAR le dieran la instrucción. Después de unos segundos, el juez central hizo la señal de revisión en el campo y se dirigió al monitor, donde ya lo esperaban con la imagen lista para reproducirse.

Primero revisaron una posible mano de Luis Díaz, que inmediatamente fue descartada. Luego se centraron en la posición de Borré, que alcanzó a obstaculizar el movimiento del portero ecuatoriano y, al no estar habilitado, según el criterio de Tello, incidió en que la pelota terminara al fondo de la red.

El gol anulado a Cuesta se suma al de Juan Fernando Quintero (vs. Chile en 2021), el de Yerry Mina (vs. Ecuador en 2021) y el de Miguel Ángel Borja (vs. Bolivia en 2022).