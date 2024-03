Pese a que Gustavo Petro considera una “pérdida de tiempo” el Ministerio del Deporte, los deportistas insisten en una mesa nacional

V.H.P.: No podemos ocultar que sí. El hecho de que los deportistas aún no tengan sus apoyos, los premios que no han sido pagados en algunos casos tras medallas conseguidas, etc. Si esto pasa en la élite, imagine lo que pasa en la formación y el inicio. En los institutos departamentales, por ejemplo, no se firman contratos de los entrenadores por un periodo completo de preparación de juegos nacionales completos, son contratos a pocos meses. Es decir, un entrenador no tiene seguridad de nada. No es un problema de este gobierno, eso viene desde atrás. No es echar culpas, no es ser revolucionarlos, es demostrar que aun con problemas, tenemos resultados importantes. Si ponemos nuestras experiencias y conocimientos y bajamos el margen de error, vamos a ser mejores. Es que nos escuchen, las glorias del deporte tienen mucho para aportar. Queremos que nos abran una puerta, no quitarle el puesto a nadie. Solo que nos digan qué necesitan y que podamos ayudarles.