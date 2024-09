Pocos lo sabían: este es el significado de la curiosa celebración de James Rodríguez tras su gol ante Argentina

El segundo tanto de la tricolor fue obra de James Rodríguez desde el punto penal. Tras este tanto, los jugadores de la Selección Colombia celebraron de una manera más que particular, juntando las manos hacia arriba, cada uno, y girando en forma de baile .

Palabras de Néstor Lorenzo tras vencer a Argentina

La bendita pelota parada en la Selección. “La trabajamos mucho, pero muchas veces les recrimino a los muchachos que no hacemos toque corto y hoy lo hicieron, pero con la pegada que tiene James no es la preferencia porque la pelota le queda al segundo jugador. Esta vez la volvió a agarrar y puso la pelota perfecta, es el mejor lanzador del mundo”, dijo en palabras recogidas por As Colombia.