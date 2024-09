Duro golpe para Argentina: esta fue la primera sanción tras derrota contra Colombia

Daniel Muñoz se fue de la Selección Colombia dejando claro recado a James Rodríguez; no fue el único

El encuentro entre colombianos y argentinos, como bien se sabe, terminó en polémica, esto porque el gol de James Rodríguez llegó por medio de un disparo desde el punto penal que, para muchos, no debió ser sancionado.

Esta tarjeta amarilla le significó a la selección de Argentina la primera sanción para el próximo duelo por las eliminatorias suramericanas . Romero, por acumulación de amarillas, no estará en octubre en el cotejo ante Venezuela.

Después del juego, pero ante los medios de comunicación, Leandro Paredes dijo que la jugada del penal de Colombia no tuvo que haber sido sancionada. “Sabíamos lo difícil que es jugar acá, a esta hora y con este rival que es muy intenso, que viene jugando muy bien hace rato”, mencionó.

“No la vi. Pero por lo que me dicen mis compañeros que la vieron no fue penal. Lo raro es que no hayan visto la de Julián (Álvarez) y que esta la vayan a ver tan rápido, que decidan tan rápido, pero son cosas que pasan”, sentenció.