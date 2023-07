Polémica en el Manchester United: Harry Maguire hace explosivas declaraciones y se tomó drástica medida

Tras su llegada a Old Trafford, fueron arribando más jugadores de gran nivel que conforme al paso del tiempo lo fueron dejaron rezagado y en las oportunidades que tenía el defensor no demostraba porque merecía estar presente en cancha, al punto de perder protagonismo y ahora su lugar frecuente es el banco de suplentes.

El defensor empezó escribiendo que, por decisión del entrenador, ya no sería más el capitán de los diablos rojos, “Después de las conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta. Así que quería dar las gracias a los aficionados del Manchester United por todo su brillante apoyo mientras llevaba el brazalete”.