Prensa inglesa destroza a Luis Díaz por su partido ante Manchester United; fuertes críticas

The Athletic publicó este lunes un artículo en el que detalla la crisis goleadora del Liverpool, que prácticamente ha dependido de Mohamed Salah para sumar tantos en lo relacionado al tridente de ataque.

Pero Lucho no se salva de las críticas. “ El colombiano cuenta con solo tres goles en la máxima categoría esta temporada y cinco en total. Hay tantos momentos de verdadera promesa cuando interviene por la izquierda, pero muy poco producto final. Díaz no logró ganar su batalla con Diogo Dalot y, al igual que Núñez, fue reemplazado”, reza el artículo firmado por el periodista James Pearce.

“Díaz, Núñez y Gakpo hicieron nueve tiros entre ellos, pero ninguno puso a prueba a André Onana”, añade The Athletic. “El United celebró el punto que buscaba y el Liverpool tuvo que lamentar su despilfarro. Núñez, Díaz y Gakpo no están dando lo que son capaces de hacer y esta vez, no hubo goles de otros lugares para rescatarlos”, añaden.