Presidente de São Paulo habló claro sobre James Rodríguez y dijo dónde jugará en 2024

James Rodríguez seguirá en São Paulo para 2024. Al menos eso es lo que se piensa al interior de la directiva del club brasileño, donde ahora mismo no contemplan la rescisión que se habría puesto sobre la mesa por parte del jugador y algunos miembros de la cúpula.

Lo cierto es que el vínculo no se firmó por seis meses, sino por una extensión que va hasta mediados del 2025, con una serie de condiciones que tanto el futbolista como el club deben cumplir de parte y parte.

Justo en el momento en el que se habla de fichajes, salidas y renovaciones, el presidente Julio Casares dio una entrevista a The Noite, programa nocturno del canal SBT de Brasil, donde habló principalmente del caso Lucas Moura y Luciano, pero también mencionó la decisión que está en firme respecto a James Rodríguez.

Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de James, lo que hizo Casares fue zanjar rápidamente la discusión. El presidente directamente dijo que el volante colombiano “tiene contrato” en 2024 y, por ende, confían en que haga la pretemporada como el resto de futbolistas, por los que no han llegado ofertas formales o están negociando la renovación.

En pocos días, el colombiano viajará a Medellín para refugiarse en su casa y tomar unas vacaciones, acompañado de la familia. No obstante, es probable que se esté moviendo por Estados Unidos y España, donde ha estado paseando en los últimos periodos de tiempo que ha estado libre de los compromisos deportivos.

Más espacio para James y la renovación de Lucas

En segundo lugar, habló de la renovación de Lucas Moura, quien solo firmó por seis meses y todavía no ha tomado una decisión definitiva. “Somos optimistas… Tenemos que ver el lado de la familia y del deportista. Todavía queda un partido y luego nos sentaremos. Si no podemos acercarnos, es inevitable que no se quede. Pero creo que lo que encontró en São Paulo hará que su familia, que está muy feliz, también lo ayude a quedarse”, sentenció.