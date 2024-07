Presidente de São Paulo no se la rebaja a James Rodríguez y le lanza fuerte últimátum en vivo

São Paulo no está seguro de lo que pasará con James Rodríguez. Así lo ha hecho oficial el presidente Julio Casares , quien vivió de primera mano el espectacular rendimiento del mediocampista colombiano en lo que va de la Copa América 2024.

El gran problema según Casares es que no han visto la misma versión de la Selección Colombia y eso ha puesto en tela de juicio su compromiso con la afición de São Paulo. “Es un gran jugador, talentoso, tiene que rendir en clubes. Esperamos que pueda volver y decir: ‘Quiero aceptar el desafío de quedarme en São Paulo’. Dependerá de él. Un jugador que no tiene esa convicción que no puede quedarse en un gran club del fútbol brasileño”, sentenció.