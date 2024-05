Primer técnico que se niega a dirigir al América de Cali: quedan ‘vivas’ dos opciones

De los denominados ‘grandes’ de Colombia, varios se quedaron fuera de la fiesta de las finales. Entre esos, uno que estuvo cerca de la clasificación, pero no le alcanzó, fue el América de Cali, quien tenía al mando a César Farías como su técnico, mismo que fue expulsado tras no haber logrado los objetivos trazados.

El rendimiento del extranjero al frente de los escarlatas dio cuenta de que no logró encontrarle la mano a su equipo en 19 partidos disputados. Su balance lo dejó por debajo de la media, con seis partidos ganados, la misma cantidad perdidos y los restantes siete empatados, para un 45% de rendimiento.

El último de estos, ya hizo pública su palabra sobre una posible llegada al cuadro caleño. En rueda de prensa tras el juego del fin de semana con Emelec de Ecuador, fue certero al decir: “Son rumores, yo estoy acá en Emelec. Estoy contento. Desde que llegué aquí, el primer día me querían sacar”.

Junto a eso, afirmó que entiende que en momentos las críticas lleguen en su contra, pero que, de momento, busca mantenerse allí: “Aquí me apoya la gente, me apoyan ustedes (los periodistas), me critican cuando fallamos, nos elogian cuando ganamos, que es la función de ustedes”.